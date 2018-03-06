Honda Fit заработала прозвище «весенний перевёртыш» на новосибирской дороге

Чтобы перевернуться на ровной дороге улицы Немировича-Данченко, нужно было не ехать, а лететь со скоростью, в разы превышающую допустимый предел езды по городу — водитель красной Honda Fit стал жертвой спешки.

Красный хэтчбэк летел по улице Немировича-Данченко с такой скоростью, что, когда водитель не справился с управлением, автомобиль не удержался на дороге. Машина вылетела на тротуар, перевернулась, приземлилась на крышу и врезалась в металлическую ограду Федерального центра нейрохирургии. Пострадавших пешеходов удалось избежать.

«К счастью, автомобиль остановился в метре от пешеходной дорожки», — написали администраторы группы «АСТ-54», ссылаясь на свидетелей произошедшего.

Подписчики паблика окрестили попавшую в переделку машину «весенним перевёртышем». В комментариях к посту в группе другие очевидцы сообщили, что на месте происшествия работали врачи скорой помощи.

Напомним, 27 февраля начался судебный процесс по громкому делу; водителя рейсового автобуса обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью пяти человек.