Яндекс проведёт в Новосибирске контрольную по математике

 6 марта, 16:02
были упомянуты
Яндекс проведёт в Новосибирске контрольную по математике
фото с сайта pixabay.com

Проверить свои знания по математике жители и гости столицы Сибири смогут на площадках трёх вузов; в 2018 году контрольную перевели на английский, чтобы задания смогли решить жители разных стран.

Четвёртая контрольная по математике Яндекса «Что и требовалось доказать» пройдёт 24 марта. По словам организаторов массовой проверки знаний, для выполнения 10 предложенных задач будет достаточно здравого смысла и базовых знаний школьного курса, поэтому ограничений для участников нет. К тому же, к контрольной можно подготовиться на сайте проекта — выполнить тестовую версию работы и задачи прошлых лет.

«За магией компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода — да и многих других передовых технологий — стоит математика. Чем быстрее она развивается, тем стремительнее развивается IT-сфера.

Мы хотим, чтобы математику любили. А любовь к этой науке просыпается от интересных задач с красивыми решениями.

Именно такие задачи мы и старались выбрать для нашей контрольной», — сообщила генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.

Ностальгирующие по строгой и волнительной обстановке школьных контрольных могут решить задачи на площадках трёх новосибирских университетов — НГУ, НГТУ и НГУЭУ. Чтобы написать работу в аудитории, нужно пройти короткую процедуру регистрации.

Представители вузов, которые примут участников контрольной, надеются, что пришедшие проверить свои знания смогут заново открыть для себя красоту математики, если ещё не сделали этого в школе или вузе.

«Профиль нашего университета — экономика. Нельзя быть высококлассным экономистом, не владея математическими инструментами. Поэтому серьёзная математическая подготовка — один из безусловных приоритетов вуза. Мы хотим, чтобы как можно больше людей интересовалось математикой — для этого мы и участвуем в организации контрольной», — рассказал декан факультета корпоративной экономики и предпринимательства НГУЭУ Сергей Филатов.

В новосибирских университетах контрольная продлится с 16:00 до 17:00. Одновременно задания опубликуют в интернете — приступить к ним можно будет в любое удобное время, на поиски решений тоже будет час. В 2018 году задания перевели на английский, чтобы свои силы могли попробовать люди из разных стран.

В 2017 году контрольную «Что и требовалось доказать» написали больше 20 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. В Новосибирске задачи контрольной решили 619 участников: 142 человека на пятёрку, 123 — на четвёрку, а 173 получили тройки.

Напомним, весной ведущие разработчики интерфейсов Яндекса проведут в десяти городах России серию воркшопов для веб-дизайнеров: 14 апреля курсы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске, 19 мая — в Красноярске и 26 мая — в Иркутске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Как понравиться Яндексу за пять кликов

 2 февраля, 10:50 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Пять инструментов для создания успешного онлайн-имиджа компании от директора агентства интернет-маркетинга.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 11.12.2017, 14:08 • интервью

Через нейросеть к созерцанию

Сергей Бражник — о том, как разговаривает с Алисой программист Яндекса и как машинный интеллект сделает жизнь человека лучше.
самое популярное
 21 февраля, 16:43 • новость

Школьники-шахматисты поборются за финал «Белой ладьи-2018» в Новосибирске

С 22 по 25 февраля в Новосибирске пройдёт третий этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений региона.
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.