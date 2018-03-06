Яндекс проведёт в Новосибирске контрольную по математике
6 марта, 16:02
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Проверить свои знания по математике жители и гости столицы Сибири смогут на площадках трёх вузов; в 2018 году контрольную перевели на английский, чтобы задания смогли решить жители разных стран.
Четвёртая контрольная по математике Яндекса «Что и требовалось доказать» пройдёт 24 марта. По словам организаторов массовой проверки знаний, для выполнения 10 предложенных задач будет достаточно здравого смысла и базовых знаний школьного курса, поэтому ограничений для участников нет. К тому же, к контрольной можно подготовиться на сайте проекта — выполнить тестовую версию работы и задачи прошлых лет.
«За магией компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода — да и многих других передовых технологий — стоит математика. Чем быстрее она развивается, тем стремительнее развивается IT-сфера.
Мы хотим, чтобы математику любили. А любовь к этой науке просыпается от интересных задач с красивыми решениями.
Именно такие задачи мы и старались выбрать для нашей контрольной», — сообщила генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина.
Ностальгирующие по строгой и волнительной обстановке школьных контрольных могут решить задачи на площадках трёх новосибирских университетов — НГУ, НГТУ и НГУЭУ. Чтобы написать работу в аудитории, нужно пройти короткую процедуру регистрации.
Представители вузов, которые примут участников контрольной, надеются, что пришедшие проверить свои знания смогут заново открыть для себя красоту математики, если ещё не сделали этого в школе или вузе.
«Профиль нашего университета — экономика. Нельзя быть высококлассным экономистом, не владея математическими инструментами. Поэтому серьёзная математическая подготовка — один из безусловных приоритетов вуза. Мы хотим, чтобы как можно больше людей интересовалось математикой — для этого мы и участвуем в организации контрольной», — рассказал декан факультета корпоративной экономики и предпринимательства НГУЭУ Сергей Филатов.
В новосибирских университетах контрольная продлится с 16:00 до 17:00. Одновременно задания опубликуют в интернете — приступить к ним можно будет в любое удобное время, на поиски решений тоже будет час. В 2018 году задания перевели на английский, чтобы свои силы могли попробовать люди из разных стран.
В 2017 году контрольную «Что и требовалось доказать» написали больше 20 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. В Новосибирске задачи контрольной решили 619 участников: 142 человека на пятёрку, 123 — на четвёрку, а 173 получили тройки.
Напомним, весной ведущие разработчики интерфейсов Яндекса проведут в десяти городах России серию воркшопов для веб-дизайнеров: 14 апреля курсы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске, 19 мая — в Красноярске и 26 мая — в Иркутске.