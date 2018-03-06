Незрячие жители Новосибирска «посмотрят» театральные постановки через мобильное приложение

С помощью мобильного приложения незрячие и слабовидящие посетители Новосибирского музыкального театра смогут послушать специальную запись с комментариями.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в Новосибирском музыкальном театре стартовал проект по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Незрячие и слабовидящие посетители с помощью мобильного приложения и наушников будут слышать специальную запись с комментариями.

Проект по сопровождению спектаклей специальной записью с тифлокомментариями организовало региональное министерство культуры совместно с национальным фестивалем-конкурсом «Золотая Маска».

«Обученный по особой технологии комментатор в промежутках между диалогами будет описывать происходящее на сцене (декорации, внешний вид актёров, их действия и так далее), что позволит составить максимально полное впечатление о постановке», — сообщили в пресс-службе правительства.

В числе первых эксклюзивных показов для слабовидящих организаторы фестиваля «Золотая Маска» выбрали мюзикл «Безымянная звезда» — один из лидеров премии по количеству номинаций.

Напомним, в ноябре 2017 года в Новосибирске открылась бесплатная автошкола для людей с ограниченными возможностями.