Новосибирская область вошла в топ-30 регионов по проданным авто

 6 марта, 11:34
Новосибирская область вошла в топ-30 регионов по проданным авто
фото с сайта pixabay.com

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, сколько авто продалось в Новосибирской области в 2017 году.

Исследование охватывало все субъекты РФ и позволило определить регионы с наибольшей ёмкостью рынка новых машин. В результате был составлен рейтинг 30 крупнейших регионов по этому показателю.

Согласно полученным данным, рынок новых легковых автомобилей в России в минувшем году достиг 1,46 млн единиц. Ёмкость российского рынка в денежном выражении оценивается в 1,97 трлн рублей. Если сам рынок в 2017 году вырос на 16,3 %, то его ёмкость увеличилась на 14,7 %.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» говорят, что рынок новых авто в Новосибирской области в денежном эквиваленте составил 20,7 млрд рублей. При этом новых автомобилей было продано 15 тысяч штук.

В агентстве отмечают существенный рост рынка (29,3 %) в денежном эквиваленте, что почти в два раза выше общероссийского показателя. Количество проданных новых машин выросло почти на четверть (23,3 %) по сравнению с 2016 годом.

Крупнейшим субъектом РФ по ёмкости авторынка ожидаемо является Москва, на долю которой приходится пятая часть от общероссийского показателя. Так, в 2017 году москвичи потратили на новые легковые автомобили около 390 млрд рублей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье с результатом 173,6 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (158 млрд рублей). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются крупнейшими региональными рынками в стране как по объёму, так и по ёмкости.

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ оказывается Татарстан: в прошлом году жители республики потратили на покупку машин 77,6 млрд рублей. Немного отстаёт Краснодарский край (76,8 млрд рублей), занимающий пятую строчку рейтинга.

В топ-10 по показателю ёмкости рынка в 2017 году также попали: Башкортостан (56 млрд рублей), Свердловская (55,8 млрд рублей), Самарская (51,9 млрд рублей), Ростовская (49,1 млрд рублей) и Нижегородская (44,5 млрд рублей) области.

Новосибирская область находится на 22-м месте рейтинга.

Напомним, что в Новосибирске открылся второй сервис каршеринга, один автомобиль которого, по замыслу создателей, должен заменить от 10 до 15 личных.

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