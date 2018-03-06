Пассажир подшофе обматерил полицейского в новосибирском аэропорту Толмачёво (видео)

 6 марта, 11:57
Пассажир подшофе обматерил полицейского в новосибирском аэропорту Толмачёво (видео)
фото с сайта rusmormon.ru

31-летний вахтовик из Кемерова, собиравшийся лететь в Нерюнгри из новосибирского Толмачёво, устроил дебош перед посадкой в самолёт; вместо самолёта матерщинник оказался в отделении полиции и стал фигурантом уголовного дела.

Перед выходом на посадку нетрезвый вахтовик цеплялся к другим пассажирам, громко ругался и всячески нарушал процедуру посадки. На замечания сотрудников аэровокзала мужчина не реагировал — пришлось вызвать полицию. Понимая, чем чревато для него такое поведение, буйный пассажир пошёл в словесную атаку на правоохранителей.

«При попытке доставить его в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он (пассажир — прим. Сиб.фм) публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудников аэропорта полицейского», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирского СК на транспорте.

В отношении вахтовика транспортные полицейские составили административный протокол, он заплатил штраф за мелкое хулиганство. Но в этом его проблемы с законом только начались: следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

Напомним, нетрезвый пассажир рейса Санкт-Петербург — Новосибирск 28 февраля кидался с кулаками на пассажиров-соседей и бортпроводников самолёта, а оказавшись в отделе полиции, сложил пальцы пистолетом и «расстрелял» правоохранителей.

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