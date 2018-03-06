Пострадавшие в серьёзном ДТП полчаса ждали ГИБДД в Новосибирской области (видео)

В городе Бердске Новосибирской области произошло ДТП с участием двух машин: сотрудники ГИБДД приехали на место лишь спустя полчаса после аварии, а затем задержали скорую помощь с пострадавшими.

Как рассказал Сиб.фм очевидец, координатор группы «Автобердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев, авария произошла вечером 5 марта на перекрёстке улиц Спортивной и Ленина. «Тойота Авенсис» ехала на зелёный свет светофора по улице Ленина, а «Шевроле Нива» в этот момент пересекала перекрёсток на красный. И первая «бортанула» отечественное авто на приличной скорости. О таких подробностях происшествия Сергею рассказал аварийный комиссар.

В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель «Тойоты» с 18-летним стажем, женщина, две её дочки по 12 и 16 лет, а также водитель «Нивы». Если пассажиры «Авенсиса» почти не пострадали, то вот мужчине досталось больше всех: он был весь в крови и ему бинтовали голову.

На место аварии приехала скорая помощь и забрала пострадавших. А вот сотрудники ГИБДД приехали только спустя 30-40 минут после ДТП.

«Мне ГИБДД дали комментарий, что они ехали туда с Первомайского района — у них там была пересменка. Я напомню, что Бердское ГИБДД у нас распустили — и мы сейчас находимся в юрисдикции областного полка», — рассказал Сергей Болдырев.

Также очевидец отметил, что, когда приехали сотрудники ГИБДД, то они ещё и затормозили скорую помощь: начали собирать с пострадавших документы и показания.

Напомним, в конце февраля страшное ДТП с двумя жертвами произошло под Новосибирском.