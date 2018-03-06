Пожизненный срок получил убийца 19 женщин в Новосибирске

Бывший полицейский Евгений Чуплинский, за восемь лет жестоко убивший 19 женщин, выслушал приговор; по решению суда маньяк проведёт остаток жизни в колонии особого режима.

С 1998 по 2005 год сотрудник милиции Евгений Чуплинский совершал в Новосибирске жестокие убийства. Знакомившись с женщинами на улице, он, под предлогом приятно провести время, увозил их на окраину города, где вместо романтических свиданий и любовных утех девушки встречали смерть.

Тела убитых Чуплинский расчленял и выбрасывал части в разных местах города. На его поиски ушло около 10 лет: следователи, оперативники и криминалисты искали убийцу практически «по молекулам». Его след удалось обнаружить в 2016 году: генотип, найденный на останках одной из жертв, совпал с образцом Чуплинского. Образец хранился в базе, поскольку эксперты ранее проверяли мужчину на причастность к совершению преступления против личности.

Чуплинского задержали, по условиям досудебного соглашения с сотрудниками прокуратуры Новосибирской области он дал признательные показания, однако в ходе судебного следствия от своих показаний отказался. Экспертиза признала подсудимого вменяемым и адекватным. При этом психологи смогли объяснить возможные причины его поступков.

«Судмедэкспертиза может признать человека психически здоровым, но это не отменяет психологические причины. Одна из таких сильных причин, которая могла повлиять на совершение этих поступков, — это ненависть к женщинам», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Сиб.фм кризисный психолог Виктор Новиков.

Сторона гособвинения потребовала для подсудимого пожизненного лишения свободы. Рассчитывая на снисхождение, Чуплинский попросил суд привлечь к рассмотрению его дела присяжных заседателей. Коллегия не нашла ни одного обстоятельства, которое могло бы смягчить его вину.

«Подсудимому не удалось убедить присяжных заседателей в самооговоре в совершении серии убийств и краже телефона. Присяжным заседателям понадобилось два часа, чтобы прийти к единодушному мнению о его виновности, не заслуживающей снисхождения», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На решающем заседании суд постановил назначить Евгению Чуплинскому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также он будет обязан выплатить семьям и родственникам своих жертв по 1 млн рублей.

Напомним, 5 марта государственный обвинитель в Новосибирском областном суде попросил назначить подсудимому Евгению Чуплинскому пожизненный срок.