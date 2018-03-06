Санитарную авиацию запустят в Новосибирской области

Минздрав РФ выступил с инициативой развернуть санавиацию во всех регионах страны. Как это коснётся Новосибирской области?

В настоящее время санавиация действует на территории 34 субъектов федерации. В Новосибирской области она была создана в 1940-х годах и называется «Служба плановой и экстренной консультативной помощи». Подразделение подчиняется напрямую Областной клинической больнице.

«Не думаем, что у нас отберут часть парка, чтобы распределить по другим регионам. Напротив, есть вероятность, что по программе области выделят дополнительный парк авиации», — сказали в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Источник также считает, что инициатива Минздрава РФ никак не связана с недавней катастрофой вертолёта санавиации в Томской области, полагая, что это независимые друг от друга события.

В областном профсоюзе работников здравоохранения одобрили данную инициативу ведомства и считают санавиацию незаменимой.

«Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что многие и многие жизни спасены санитарной авиацией. Конечно, в отдалённых посёлках должны строиться и ФАПы, но когда дело касается транспортировки больного к высококвалифицированному доктору — санавиация незаменима», — отметила председатель профсоюза Галина Печерская.

Руководитель Лиги защиты пациентов России Александр Саверский на своей странице в соцсети Facebook усомнился в оправданности идеи Минздрава, считая, что приоритет необходимо отдать Фельдшерско-акушерским пунктам.

«Это как минимум дешевле. Потому что обслуживание вертолёта, в том числе один часовой перелёт, может стоить как одна зарплата фельдшера», — заявил Саверский.

Сегодня санавиация представлена вертолётами Ми-8. По словам представителей Минздрава, после проведённого расширения парка время ожидания вертолёта составит не более часа летом и двух часов зимой.

Напомним, в феврале жёсткая посадка вертолёта санавиации Ми-8Т с пациенткой на борту привела к гибели двух членов экипажа в Томской области.