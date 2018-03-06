Три сибирячки вошли в топ-100 самых красивых офисных сотрудниц России

В Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.

Всего в кастинге приняли участие 30 девушек. Все они сотрудницы новосибирских компаний, но только три из них представят Новосибирскую область в полуфинале конкурса. Это старший менеджер ООО «Деловые линии» Ольга Озарчук, старший специалист ПАО «Сбербанк» Юлия Исаева и главный персональный менеджер ПАО «ВТБ» Дарья Казанина.

«Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трёх понравившихся ему участниц из Новосибирска. В финал шоу выйдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул „Мисс Офис — 2018“ и главный приз — 2 млн рублей», — сообщили Сиб.фм организаторы проекта.

«Мне 28 лет, пять из которых я работаю в транспортной компании, занимаю должность старшего менеджера отдела документации. У меня свой штат, специализация отдела — контроль документооборота по Сибири. По жизни я победитель и боец, всего добиваюсь сама. В свободное от работы время занимаюсь фотографиями, я профессиональный фотограф. 10 лет занималась спортивными бальными танцами. Для меня самое главное в жизни — это развитие и движение. Безумно хочу поехать в Москву на финал, представлять мой любимый Новосибирск и, конечно, выиграть конкурс», — рассказала Сиб.фм блондинка Ольга Озарчук.

Ещё одной жительнице Новосибирска Юлии Исаевой, которая попала в топ-100 самых красивых офисных служащих, 22 года. Она работает в банке старшим специалистом отдела верификации подозрительных транзакций. В 2017 году закончила СибГУТИ с красным дипломом по специальности «прикладная информатика в экономике», после чего устроилась в Сбербанк. В 2015 году участвовала в конкурсе «Мисс и Мистер СибГУТИ».

«Обожаю кататься на сноуборде. Закончила школу хореографии с красным дипломом и посвятила восемь лет актёрскому мастерству. Также более четырёх лет занимаюсь моделингом» , — добавила новосибирская красавица.

Напомним, в феврале в Новосибирске прошёл конкурс красоты среди профессиональных моделей, в котором приняли участие 11 девушек — победу одержала 16-летняя Эмма Гензе.