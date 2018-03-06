Троих маленьких детей спасли из горящего дома в Иркутской области

В Иркутской области мать мальчиков в возрасте двух, трёх и четырёх лет ушла по делам, оставив с ними приятеля, однако тот уснул с ннпотушенной сигаретой, что привело к пожару.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, пожар в деревянном многоквартирном доме города Усть-Кут начался около 11 часов утра. Соседи позвонили в пожарную охрану и сообщили, что в горящей квартире могут находиться дети.

«Уже через пару минут огнеборцы ломали решётки на окнах первого этажа, где в задымлённой комнате ждали помощи трое мальчишек. Выйти из квартиры не представлялось возможным, входная дверь была заперта снаружи», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Малышей в возрасте двух, трёх и четырёх лет пожарные вынесли из горящего дома и передали бригаде скорой помощи. Несколько минут спасатели тушили огонь и устраняли последствия происшествия. В результате были повреждены диван и кресло.

Позже сотрудники МЧС выяснили, что мама в то утро ушла по делам и оставила спящих детей под присмотром знакомого мужчины. Однако он уснул с, возможно, зажжённой сигаретой, которая и стала причиной пожара.

«Эта семья состоит на учёте в социальных службах, дети потенциально находятся в социально-опасном положении. Именно такие семьи и составляют группу риска по пожарам. Наш сотрудник неоднократно посещал этот дом, последний инструктаж по пожарной безопасности с мамой пострадавших детей провели всего неделю назад», — отметил начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта.

Информацию о произошедшем передали в ПДН.

Напомним, в январе игра со спичками унесла две детские жизни под Новосибирском.