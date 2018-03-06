Турецкие овощи снова смогут есть жители России

Россельхознадзор снял запрет на ввоз ряда продуктов из Турции — это ещё один шаг в отмене санкций, введённых Россией в 2015 году.

После отмены запрета Россельхознадзора все сельхозпредприятия Турции, желающие продавать в России свою продукцию, могут это делать. В страну беспрепятственно можно будет ввозить гранаты, баклажаны, перцы, салаты, тыквы и кабачки. На этом список запрещённых к ввозу продуктов практически исчерпался: в нём остались только помидоры, но и их можно ввозить в Россию с ограничениями.

Российское правительство ограничило ввоз турецких продуктов в Россию в конце 2015 года. Причиной этому стала гибель пилота бомбардировщика, который военно-воздушные силы Турции сбили в Сирии. Осложнение политической обстановки привело к принятию целого ряда экономических мер. В 2017 году российская сторона постепенно начала сокращать список запрещённой продукции, разрешая некоторым компаниям ввозить товары под гарантии турецкого министерства продовольствия. На данный момент экспорт продуктов практически полностью восстановлен.

Местные эксперты при этом считают, что новосибирский рынок особо не почувствует эти изменения.

«Основная продукция, которая к нам поступала до 2015 года и поступает сейчас — это на 85 % цитрусовые культуры: мандарины, грейпфруты. Кабачки, салаты и баклажаны к нам большими объёмами не поступали, так что здесь в связи с отменой этих ограничений большого наплыва турецкой продукции у нас не будет», — считает заместитель начальника отдела управления Россельхознадзора по Новосибирской области Константин Пикулёв.

Пикулёв отметил, что большая часть несезонных фруктов и овощей по чётко сложившимся логистическим путям поступает из Казахстана, Таджикистана и Казахстана. Зимой одним из приоритетных экспортёров становится Китай.

Напомним, 12 февраля эксперты Новосибирскстата сообщили, что за 2017 год жители Новосибирской области стали есть больше овощей и фруктов вместо мяса и пирожных, поэтому не исключено, что они в стремлении к здоровому образу жизни могут добраться и до турецких кабачков.