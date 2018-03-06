Упавший со слива окна снег разбил машину жителя Новосибирска

 6 марта, 13:22
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Упавший со слива окна снег разбил машину жителя Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Лёд и снег разбили лобовое стекло и повредили крышу у авто жителя Новосибирска — по словам управляющей компании, виноват в случившемся курильщик, случайно скинувший снег и лёд со слива окна.

Ночью с 5 на 6 марта у дома на улице Объединения, 96/1 на авто «Хонда Цивик» упали снег и лёд. Как рассказал Сиб.фм хозяин машины Александр, выйдя около девяти часов утра, он обнаружил неприятную для него картину: большую вмятину на крыше со стороны водительского сидения и разбитое лобовое стекло. На место случившегося пришли представители управляющей компании ЭЖ «Сибирская инициатива» — они предположили, что снег со льдом свалились не с крыши дома, а со слива окна местного жильца.

«Мне сказали, что это либо кто-то специально скинул, либо просто подтаяло. Но я, если честно, сомневаюсь, что ночью могло что-то подтаять и упасть, потому что я припарковался уже поздно вечером», — рассказал водитель.

Теперь Александру придётся менять лобовое стекло и устранять большую вмятину, которая упирается в голову водителя во время поездки. По его словам, представители управляющей компании ему посоветовали обращаться в страховую компанию при наличии страховки.

«Сказали: „Вы же видите, куда вы ставите машину — вот и не ставьте её под домом, и всё“. Никаких огораживающих ленточек там нет. Есть только на здании табличка, которую они называют „запрещающим знаком“, о том, что возможен сход снега. То есть они считают, что это запрещающий знак, и таким образом всю ответственность с себя снимают за случившееся», — объяснил Александр.

Руководитель УК ЭЖ «Сибирская инициатива» Сергей Соловьёв рассказал Сиб.фм, что машина стояла прямо напротив «запрещающего знака». Он также объяснил, что снег свалился со слива окна одного из местных жителей: он вышел ночью покурить и, открывая дверцы, скинул всё это, не посмотрев вниз. По его словам, ответственность лежит за случившееся не на управляющей компании, а на хозяине той самой квартиры. Виновника и пострадавшего Сергей Соловьёв «свёл», и теперь они уже будут разбираться между собой.

5 марта специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области призывали руководителей всех учреждений и управляющих компаний провести тотальную проверку состояния крыш и организовать их регулярную уборку от снега.

«При обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек необходимо обратиться в управляющую компанию или обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение и в срочном порядке устранить опасность», — сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

Напомним, в октябре 2017 года жительница Барнаула отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за упавшие на неё окна.

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