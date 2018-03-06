В Новосибирске снесут незаконную автостоянку и несколько павильонов

Комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов приняла решение убрать с улиц Новосибирска автостоянку, 11 павильонов и киосков.

Соответствующее решение уже подписано, рассказали Сиб.фм в пресс-службе мэрии города. Так, будет демонтирована автостоянка, расположенная в Заельцовском районе возле жилого дома по улице Даргомыжского, 3. Вместе со стоянкой с глаз местных жителей исчезнет будка охраны, металлический шлагбаум и огораживающий территорию 165-метровый забор.

Снесут и два нестационарных торговых объекта, расположенных в окрестностях лыжной базы и катка «Горячий лёд» на улице 2-я Ельцовка.

В Дзержинском районе от дома по улице Трикотажная, 49 уберут два торговых павильона. Сразу три киоска, незаконно установленных у дома по улице Лежена, 5, также будут снесены.

В Первомайском районе уберут два киоска, стоящих у жилого дома по улице Баумана, 4 и возле одноэтажного магазина по улице Первомайская, 86/1.

В центре Новосибирска снесут два киоска, незаконно установленных на улице Октябрьской. Первый стоит возле дома № 36, а второй — около пожарной части, расположившейся в доме № 86.

В пресс-службе мэрии уточнили, что решения о сносе приняты после рассмотрения актов, составленных районными администрациями.

Напомним, в конце минувшего года мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о сносе 95 незаконных строений.