В Новосибирске припаркованные автомобили помешали работе пожарных

Чтобы приступить к тушению загоревшейся в Кировском районе Новосибирска квартиры, пожарным пришлось соединять вместе несколько шлангов; спецтехника не смогла подъехать к десятиэтажному дому из-за множества припаркованных во дворе автомобилей.

В пресс-службе областного управления МЧС Сиб.фм рассказали, что сообщение о пожаре поступило 6 марта, в 5:42. Звонивший сообщил, что на третьем этаже многоэтажки по улице Петухова, 95/1, горит трёхкомнатная квартира. По данным 2ГИС, дом входит в ЖК «Матрёшкин двор».

Несмотря на то, что рядом расположено несколько бесплатных парковок, жители дома предпочитают оставлять машины рядом с подъездами. В МЧС уточнили, что автомобили были припаркованы «хаотично».

На место происшествия немедленно выехали три пожарных расчёта. Спасатели обнаружили, что подъезд заполнил густой дым, поэтому приняли решение о срочной эвакуации жильцов.

Всего из подъезда было выведено 25 человек, восьмерым из них пришлось воспользоваться спасательными масками. Жителей дома осмотрели подъехавшие на место ЧП медики. К счастью, их помощь не понадобилась никому.

Тем временем спасатели, скрепив воедино семь пожарных рукавов, смогли, наконец, приступить к тушению квартиры. Предположительно, из-за короткого замыкания загорелся стоявший на кухне телевизор. Пламя повредило кухню и коридор, кроме того, все стены оказались закопчёнными. На пожар выезжали 15 сотрудников МЧС, было задействовано шесть автомобилей спецтехники.

Напомним, в феврале в Новосибирске загорелся ресторан итальянской кухни.