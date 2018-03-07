Арнольд Шварценеггер может посетить Новосибирск

 7 марта, 11:29
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Арнольд Шварценеггер может посетить Новосибирск
фото с сайта kinopoisk.ru

Арнольд Шварценеггер сыграл роль в российско-китайском кинофильме «Вий-2. Тайна Печати дракона» — продюсер картины сообщил, что, возможно, голливудская звезда посетит в рамках турне Новосибирск.

О возможном визите Арнольда Шварценеггера в Новосибирск сообщил информационному агентству ТАСС продюсер фильма «Вий-2. Тайна Печати дракона» Алексей Петрухин.

«У нас планируется тур по стране, и как раз сейчас обсуждаем, где посещать и какие премьеры. У него [Шварценеггера], конечно, есть единственное желание — в Москву, <...> и ещё он очень хотел посмотреть Сибирь. Я ему говорю о том, чтобы начать с Урала, то есть начнём отсюда, с Екатеринбурга, а потом уже в Новосибирск. Сейчас принимается решение», — сказал собеседник агентства.

Фильм планируют выпустить в августе 2018 года — это первый в истории российско-китайский полнометражный художественный фильм. Режиссёр картины — Олег Степченко. В новой части «Вия» главный герой британский картограф Джонатан Грин в исполнении Флеминга Джейсона получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему предстоит долгий путь, который приведёт его в Китай. Арнольд Шварценеггер в фильме исполнил роль начальника Тауэра.

Напомним, в марте кинофильм «Фантастическая женщина» обошёл «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в борьбе за «Оскар».

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