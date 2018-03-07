Авиаперевозчики не изменят цены на билеты в США

Эксперты Aviasales сравнили, как менялся средний чек на перелёт из Москвы в США за последние три года и как на стоимость билетов влияли банкротства, непостоянство и отмена российско-американских рейсов авиаперевозчиками.

По данным аналитиков Aviasales, исследовавших спрос и изменения среднего чека в течение последних трёх лет, выяснили, что до 2015 года спрос на билеты из Москвы на американские рейсы упал на 20 %. В течение всего 2016 года количество бронируемых авиабилетов колебалось — от резких падений до подъёмов на 32 %. Вместе со спросом меняется и средний чек: в 2015 году он снизился на 20 % — сказалось банкротство «Трансаэро» и исчезновение рейсов за 17 тысяч рублей в оба конца.

Дальнейшие волнения показателей обусловили решения американской авиакомпании Delta об уходах и возвращениях на российский рынок. После первого ухода Delta в январе 2016 года спрос резко упал на 20 %, а средний чек — на 2,5 %. В мае 2016 года спрос повысился на 32 %, а средняя стоимость билетов — на 3 %. Эти перемены эксперты обусловили сезонным всплеском интереса к Штатам в майские праздники. В декабре Delta объявила о том, что прекращает рейсы в Россию. В сентябре 2016 года Delta снова прекратила полёты в Россию, для рынка это обернулось снижением среднего чека на 2 % и 15 %-ным падением спроса. За последующий год так происходило ещё несколько раз.

Тем же летом «Сингапурские авиалинии» отменили рейсы из Москвы в Хьюстон. Средний чек остался почти без изменений — на направление хоть и был спрос, но специфический. В мае 2017 года Delta в очередной раз вернулась в Россию, приведя 4 %-ное падение спроса и рост чека на 5 %.

Аэрофлот в связи с уходом конкурентов не стремится поднимать цены, потому что между Россией и США есть большой выбор из стыковочных и не менее интересных предложений. Чаще всего жители России летают в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон — все четыре маршрута сейчас обслуживает Аэрофлот. Самый дешёвый билет из Москвы в Нью-Йорк у национального авиаперевозчика стоит от 25 тысяч рублей, билет с пересадкой в Париже можно купить на четыре тысячи дешевле.

Ценовой пик стабильно приходится на август и новогодние праздники, когда россияне чаще всего путешествуют. Например, в августе 2017 года, до осложнений визового вопроса, средний чек составлял 57 876 рублей, что на 22 % выше среднегодового показателя. И желающих увидеть Соединённые Штаты было на 15 % больше, чем в другие месяцы.

Чтобы не искать скидки на перелёты самостоятельно, эксперты Aviasales советуют установить бота аномально низких цен в любой мессенджер — Viber, Telegram, Facebook Messenger или Slack. Достаточно только ввести необходимые даты и направления, будь то Москва — Нью-Йорк за 18 тысяч рублей или Петербург — Майами за 23 тысячи рублей, чтобы бот подсказал, где купить билеты.

Напомним, для празднования «мужского» и «женского» дней жители Новосибирской области выбирают ближнее зарубежье и юг России.