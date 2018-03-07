Яндекс сосчитал подарки для женщин к 8 марта

 7 марта, 18:33
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Яндекс сосчитал подарки для женщин к 8 марта
фото с сайта pixabay.com

Каждую секунду через Яндекс.Кассу проходит до 600 транзакций. В начале марта активность мужчин в интернете значительно возрастает, они ищут подарки для подруг, жён и дочерей в интернет-магазинах. Этим же занимаются мамы, подруги, дочери, сёстры и многие другие.

Аналитики финансового решения онлайн-оплаты Яндекс.Касса понаблюдали за покупками первых мартовских дней в интернете и составили рейтинг самых востребованных подарков к 8 Марта — цветы не в счёт.

Праздник весны и труда женщины Новосибирской области встретят в нарядных обновках: одежда и нижнее бельё стоимостью до 1 тысячи рублей стали уверенными лидерами рейтинга. Дарители не забывают и о товарах для дома и дачи, чтобы напомнить о том, как важен уют в жилище и порядок в огороде. Сумма таких заказов чаще всего составляет около 4 тысяч рублей.

На третьем и четвёртом местах разместились помощники самореализации: косметика, парфюм, сувениры и товары для хобби — их заказывают в среднем на 2,6 тысячи рублей.

Спортивные дамы получат в подарок инвентарь и товары для туризма. Собирающимся порадовать поклонниц спорта и фитнеса придётся раскошелиться на 3,7 тысячи рублей.

Категория прогрессивных сувениров и презентов для интеллектуалок — смартфоны, гаджеты, бытовая техника и книги, — заняла свою нишу на седьмой и восьмой позициях рейтинга со средним чеком 5,5 тысячи рублей. Доля таких заказов в интернет-магазинах выросла в семь раз по сравнению с 2017 годом.

Самой дорогой позицией стали ювелирные изделия — 6,6 тысяч рублей.

Средний чек за подарки к Международному женскому дню в Сибири вырос до 3,2 рублей, в 2017 году подарки обходились в среднем 2,3 рублей.

Напомним, 24 марта Яндекс проведёт большую контрольную по математике, где проверить свои знания по математике смогут все желающие без ограничений.

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