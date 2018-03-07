К 8 Марта в Новосибирскую область привезли более 18 миллионов цветов

 7 марта, 12:17
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К 8 Марта в Новосибирскую область привезли более 18 миллионов цветов
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирскую область в канун Международного женского дня ввезли более 18 млн цветов: самыми крупными поставщиками оказались Италия, Израиль, Колумбия и Эквадор.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления Россельхознадзора, в канун нынешнего праздника в область доставлено в шесть раз больше цветов, чем перед прошлогодним 8 Марта.

Праздничный цветочный ассортимент в основном состоит из роз, тюльпанов, хризантем, гербер, гвоздик, лилий, фрезий, орхидей, цикламенов и примул. Но присутствует и экзотика: кампанулы, шеффлеры, солидаго, стрелиции, цимбидиумы, циперусы, протеи, володушки и танацетумы.

Все цветочные срезы перед поступлением в торговые сети прошли тщательный карантинный фитосанитарный контроль, проведённый инспекторами Россельхознадзора. В пресс-службе уточнили, что с начала 2018 года в Новосибирскую область ввезено чуть менее 34 млн срезанных цветов и растений в горшках. Это почти в два раза превышает объём за тот же период прошлого года.

Напомним, что в начале марта в Новосибирскую область пытались ввезти более 100 тонн продуктов с неправильно оформленными документами или вовсе без них.

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