Мэр Новосибирска приготовил праздничный ужин в честь 8 марта (видео)

 7 марта, 10:26
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Мэр Новосибирска приготовил праздничный ужин в честь 8 марта (видео)
кадр из видео со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поучаствовал в мастер-классе с французским шеф-поваром Франсуа Фурнье и приготовил праздничный ужин для 8 марта.

На своей странице «ВКонтакте» мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился видео, где он совместно с французским шеф-поваром Франсуа Фурнье, который живёт в столице Сибири, готовит три блюда. Все они были задуманы, как идея прекрасного ужина для дамы своего сердца в честь Международного женского дня.

«Это оказалось крайне увлекательно. Процесс готовки не занял много времени, а получилось очень вкусно!» — поделился впечатлениями мэр «ВКонтакте».

Анатолий Локоть и Франсуа Фурнье приготовили стейк и жареное романо, салат с козьим сыром и клубничный салат с базиликом. На протяжении всего мастер-класса мэр активно шутил, а также рассказывал шеф-повару про «бутербродное масло» из детства.

«Надеюсь, клубника не с совхоза имени Ленина», — намекнул при виде клубники Анатолий Локоть на Павла Грудинина.

Напомним, в начале марта «Макдоналдс» представил стильный бургер с любимой начинкой сибиряков.

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