Мэрия Новосибирска определила места остановочных платформ «Городской электрички»

Администрация Новосибирска участвует в реализации проекта «Городская электричка» — муниципалитет определил места четырёх остановочных платформ.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о сдвигах в реализации проекта «Городская электричка» на своей странице в сети Facebook.

«Развитие дорожно-транспортной сферы Новосибирска — один из трёх основных приоритетов нашей работы. Поставил перед подчинёнными задачу совершенствовать общественный транспорт и повышать доступность отдалённых микрорайонов», — написал глава города.

В связи с этим Анатолий Локоть считает важным проект «Городская электричка». По его мнению, это поможет уменьшить пробки на дорогах и повысит мобильность людей.

Мэрия Новосибирска участвует в реализации проекта и уже определила места остановочных платформ: «Нордмолл», «Чистая Слобода», «Клещиха» и «Чемской». Разработаны схемы, как жителям добираться до электричек, проработаны стыковочные маршруты общественного транспорта.

«Впереди ещё много работы. Мы рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество со всеми участниками проекта „Городская электричка“ для его реализации в Новосибирске», — подвёл итог Анатолий Локоть.

Напомним, в январе врио губернатора заявил, что проект «Городская электричка» будет реализован в Новосибирске к 2025 году.