Настоящий американский Пикник дарят жителям Новосибирска при заказе еды на дом

Закажите пиццы, кесадии, салаты, закуски или сладости на сумму от 1000 рублей и получите настоящий американский сэндвич-ролл Пикник оригинальный в подарок.

Не нужно портить сковородку любимой и напрасно мучить себя у плиты, чтобы порадовать её ужином на 8 марта. Просто закажите еду на дом — быстро, вкусно и без лишних последствий в виде горы грязной посуды. Тем более, что с помощью акций можно ещё и неплохо сэкономить.

«Главное, чем отличается такое блюдо как американская пицца от традиционной итальянской, − толщиной коржа. У неё пышная основа и румяный бортик, который гурманы особенно ценят. Наша служба доставки еды на дом готова познакомить вас с этим шедевром кулинарии», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

Доставка еды на дом в Новосибирске NEW YORK PIZZA работает во всех районах города круглосуточно.

На данный момент служба доставки объявила акцию: закажите на сумму от 1000 рублей на их сайте и добавьте себе в корзину бесплатный американский сэндвич-ролл Пикник оригинальный. Пшеничная лепёшка, нагетсы, пекинская капуста, помидоры и соус Цезарь добавить к вашему обеду кусочек столь желанного, но всё ещё далёкого лета.

Также вы можете сэкономить ещё больше, приняв участие в бонусной системе «Я в игре». Зарегистрируйтесь на сайте и с каждым заказом вам будут начислять бонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать заказ. Количество начисляемых бонусов зависит от вашего ранга.

«После регистрации на сайте тебе присваивается ранг „Новичок“ и 50 приветственных бонусов! С каждого заказа ты будешь получать 3 % бонусов. Заказывай не реже 1 раза в месяц и переходи на следующий уровень!», — сообщили на сайте NEW YORK PIZZA.

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Напомним, в начале марта «Макдоналдс» представил стильный бургер с любимой начинкой сибиряков.