В начале февраля ряд зарубежных СМИ опубликовали сведения о погибших в Сирии бойцах частной военной компании, которые оказались сильно преувеличенными.

Чем более ангажированным было средство массовой информации, тем больше становилось количество якобы погибших россиян.

Эта тема стала возможностью для Запада развернуть информационную кампанию против России. Тем не менее руководитель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого некоторые издания называют главой ЧВК «Вагнера», заявил, что речь идёт о 14 погибших добровольцах.

Позже издание Der Spiegel провело собственное расследование, в рамках которого выяснилось: бойцы частной военной компании не были целью удара международной коалиции во главе с США. Они находились в соседней локации, поэтому огонь отчасти задел их.

Несмотря на опубликованные опровержения и официальные заявления, данный инцидент вызвал большой резонанс в сети, однако нужно прояснить, что российские бойцы выполняли в САР важнейшую задачу.

Комментируя произошедшее в Сирии, один из создателей проекта и главный редактор PolitRussia Руслан Осташко напомнил, что действия ЧВК никогда не предаются широкой огласке.

Кроме того, если американские ЧВК зачастую игнорируют безопасность мирного населения во время своих операций в погоне за прибылью, то бойцы «Вагнера» в Сирии помогают войскам всенародно избранного президента САР Асада бороться с террористами.

По словам Осташко, сейчас в Сирии развернулся фронт Третьей мировой войны, где присутствуют формирования из Франции, Британии и Соединённых Штатов.

Четыре года назад компания Stratfor утверждала, что Вашингтон рассматривает ситуацию в Сирии и на Украине как единый театр военных действий.

Таким образом, можно сделать вывод, что давление на РФ планируется оказывать как минимум с южного направления.

Именно по этой причине Россия поддерживает сирийские правительственные войска, защищая «право нашей страны быть».

Главный редактор радиостанции «Радио России» Андрей Медведев также уточнил, что в ЧВК входят исключительно закалённые и «видавшие виды» бойцы.

Это приводит к тому, что потери значительно сокращаются, минимизируются несчастные случаи. Медведев добавил, что российские добровольцы в Сирии своим каждодневным подвигом дают своим согражданам право на мирную жизнь.

Напомним, что в феврале 2018 года правительственным войскам САР вместе с добровольцами из российской частной военной компании Вагнера удалось значительно проредить ряды боевиков.