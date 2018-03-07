Представляющиеся работниками Горводоканала мошенники орудуют в Новосибирске

В Новосибирске активизировались лже-сотрудники Горводоканала: неизвестные стучатся в квартиры жителей города, пугают их плохой водой и за приличную сумму предлагают установить фильтры для ее очистки.

Как сообщила подписчица паблика «АСТ-54», мошенники демонстрируют своим потенциальным жертвам фотографии проржавевших труб и уверяют, что именно в таком состоянии находится в настоящее время городской водопровод. Но они могут установить в квартире фильтры, которые способны очистить воду от опасных примесей.

«За свои услуги просят 34 тысячи рублей, но совершенно чудесным образом вы попадаете под акцию и льготы, и стоимость услуг составляет 11 тысяч рублей + 10 лет обслуживания (но принять решение нужно сразу!). Номер телефона не дают, объясняя это тем, что вы только сейчас попадаете под льготы, а за 34 тысячи вы вряд ли себе будете ставить всю эту волшебную конструкцию. После моей фразы о том, что такие фильтры можно в любом магазине купить тысячи за три, спешно ретировались. К сожалению, сегодня двое стариков попались на эту удочку, подписали их бумажки и лично отдали этому мошеннику деньги. Предупредите всех друзей и знакомых, особенно наших доверчивых стариков!» — цитирует паблик жительницу Новосибирска.

По её словам, обманщики передвигаются по городу на красном автомобиле, 6 марта они «работали» на территории Октябрьского района.

Напомним, в феврале в Новосибирске в мошенничестве обвинили интернет-магазин брендовой одежды.