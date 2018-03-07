Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям

 7 марта, 14:19
были упомянуты
подходящие темы
Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям
фото с сайта nso.ru

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию говорил про увеличение количества мер поддержки семей, в том числе и многодетных — врио губернатора Новосибирской области на вручении знака «За материнскую доблесть» поддержал данную инициативу.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию уделил внимание мерам поддержки семей.

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили её. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки», — передал слова главы государства телеканал НТВ.

Всего в течение следующих шести лет на меры демографического развития, охрану материнства и детства, по слова Владимира Путина, должно быть направлено не менее 3,4 трлн рублей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время торжественной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть» 16 многодетным мамам региона также упомянул и поддержал инициативы президента.

«Глава региона напомнил, что многие недавние инициативы президента России Владимира Путина направлены на увеличение количества мер поддержки семей, в том числе и многодетных. Конкретные поручения в этой сфере президент России дал в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников поздравил всех многодетных мам и подчеркнул, что награда «За материнскую доблесть» — это свидетельство признания их ежедневного подвига. Глава области заверил: региональное правительство предпримет все силы для того, чтобы увеличить количество мер поддержки, оказываемых как многодетным, так и молодым, начинающим свой совместный путь новосибирским семьям.

Одна из получивших премию, многодетная мама из Чулыма Анна Аскерова, воспитывает вместе с мужем 10 детей. Всех женщина родила сама. Самому младшему ребёнку, дочери, сейчас год и два месяца, а самому старшему, сыну, уже 22 года. Многодетная мама рассказала корреспонденту Сиб.фм, что положительно относится к инициативе Владимира Путина о продлении поддержки семей. Анна Аскерова объясняет: помощь от государства очень ощутима и на данный момент.

«Например, компенсируют 50 % от затрат на коммунальные услуги и дрова: у нас большая семья, мы много тратим, и такая мера поддержки нам очень помогает. Также есть пособия до трёх лет, пока мама не работает и сидит с детьми, — 10 тысяч рублей в месяц. Мы чувствуем поддержку. Когда знаешь, что получишь деньги, то можешь уже распределять, на что они пойдут: на памперсы, например, или ещё на что-нибудь», — объяснила многодетная мама.

Также женщина подчеркнула, что её очень радует внимание со стороны правительства в виде награды «За материнскую доблесть».

«Нам, многодетным мамам, очень приятно, что государство про нас не забывает», — рассказала Анна Аскерова.

Всего Андрей Травников вручил знаки отличия многодетным матерям из Чулымского, Маслянинского, Черепановского, Искитимского, Колыванского, Каргатского и Новосибирского районов, а также из Новосибирска, Бердска и Искитима.

Напомним, в марте Владимир Путин возродил поощрение заслуженных наставников.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
 19 февраля, 16:32 • статья

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Более 7,2 тысячи жителей Новосибирска проголосовали за девять мегапроектов в опросе «Мост, обход или метро?» Какие пять строек века выбрали жители Новосибирска и с чего начнётся строительство метро — в итогах опроса Сиб.фм.
самое популярное
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 28 февраля, 10:59 • новость

Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации региональное управление МВД взялось за проверку данного дела.