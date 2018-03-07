Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию говорил про увеличение количества мер поддержки семей, в том числе и многодетных — врио губернатора Новосибирской области на вручении знака «За материнскую доблесть» поддержал данную инициативу.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию уделил внимание мерам поддержки семей.

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили её. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка. За пять лет свыше полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки», — передал слова главы государства телеканал НТВ.

Всего в течение следующих шести лет на меры демографического развития, охрану материнства и детства, по слова Владимира Путина, должно быть направлено не менее 3,4 трлн рублей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время торжественной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть» 16 многодетным мамам региона также упомянул и поддержал инициативы президента.

«Глава региона напомнил, что многие недавние инициативы президента России Владимира Путина направлены на увеличение количества мер поддержки семей, в том числе и многодетных. Конкретные поручения в этой сфере президент России дал в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Андрей Травников поздравил всех многодетных мам и подчеркнул, что награда «За материнскую доблесть» — это свидетельство признания их ежедневного подвига. Глава области заверил: региональное правительство предпримет все силы для того, чтобы увеличить количество мер поддержки, оказываемых как многодетным, так и молодым, начинающим свой совместный путь новосибирским семьям.

Одна из получивших премию, многодетная мама из Чулыма Анна Аскерова, воспитывает вместе с мужем 10 детей. Всех женщина родила сама. Самому младшему ребёнку, дочери, сейчас год и два месяца, а самому старшему, сыну, уже 22 года. Многодетная мама рассказала корреспонденту Сиб.фм, что положительно относится к инициативе Владимира Путина о продлении поддержки семей. Анна Аскерова объясняет: помощь от государства очень ощутима и на данный момент.

«Например, компенсируют 50 % от затрат на коммунальные услуги и дрова: у нас большая семья, мы много тратим, и такая мера поддержки нам очень помогает. Также есть пособия до трёх лет, пока мама не работает и сидит с детьми, — 10 тысяч рублей в месяц. Мы чувствуем поддержку. Когда знаешь, что получишь деньги, то можешь уже распределять, на что они пойдут: на памперсы, например, или ещё на что-нибудь», — объяснила многодетная мама.

Также женщина подчеркнула, что её очень радует внимание со стороны правительства в виде награды «За материнскую доблесть».

«Нам, многодетным мамам, очень приятно, что государство про нас не забывает», — рассказала Анна Аскерова.

Всего Андрей Травников вручил знаки отличия многодетным матерям из Чулымского, Маслянинского, Черепановского, Искитимского, Колыванского, Каргатского и Новосибирского районов, а также из Новосибирска, Бердска и Искитима.

Напомним, в марте Владимир Путин возродил поощрение заслуженных наставников.