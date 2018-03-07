Васюганские болота признали заповедником

 7 марта, 13:35
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Васюганские болота признали заповедником
фото с сайта yaplakal.com

Министерство экономического развития объявило Васюганские болота заповедником — это изменит правила пользования территорией.

Правительство Российской Федерации приняло постановление, по которому территория Васюганских болот, превышающая размеры Дании, признаётся заповедником.

Министерство природных ресурсов Новосибирской области считает, что инициатива будет реализована не ранее 2019 года.

«Пока идёт согласование всех необходимых документов, заповедник будет организован, скорее всего, в следующем году», — сообщил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

Дубовицкий выразил надежду, что контрольно-надзорные функции для данного заповедника передадут Новосибирской области.

«У нас в Северном районе уже существует вся необходимая инфраструктура и обученные специалисты», — отметил он.

Для местных жителей изменение статуса территории не повлечёт трудностей, а напротив, создаст рабочие места в области охраны и туризма, считает областной минресурс.

Однако этого нельзя сказать об охотниках и рыболовах: для осуществления таких промыслов в заповедных зонах необходимо оформлять специальные разрешения.

У нового заповедника существует важная проблема: по его территории проходят трассы падения ракет-носителей, стартующих с космодрома «Байконур».
Этой проблемой должно заинтересоваться научное сообщество, считает доктор химических наук Сергей Ильясов.

«20 лет назад я изучал тему взаимодействия ступеней ракет с природными комплексами, но за это время многое изменилось: топливо ракет, траектории запуска и так далее. Необходимо заново изучить эти вопросы, чтобы точно ответить о степени вреда для заповедника», — рассказал Ильясов.

Васюганские болота находятся на территориях Новосибирской и Томской областей и являются домом для многих редких видов животных и птиц, а за последние 500 лет площадь болот увеличилась в четыре раза.

Напомним, в декабре 2017 года Правительство РФ окончательно утвердило инициативу Минприроды о создании заповедника на территории Васюганских болот — крупнейшей болотной системы северного полушария Земли.

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