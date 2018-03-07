Владимир Путин возродил поощрение заслуженных наставников

Президент России Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество»; награду смогут получать лучшие наставники молодёжи из числа высококвалифицированных профессионалов.

Побывав на общественном форуме «Наставник», Владимир Путин поддержал предложение командира учебного лётного отряда «Аэрофлота» Николая Изосимова о восстановлении поощрений для заслуженных наставников и учредил знак отличия «За наставничество».

Медаль из серебра с позолотой смогут получить квалифицированные работники науки, образования, медицины, промышленности и многих других сфер. На знаке будет изображено восходящее солнце, а на фоне его лучей будут помещены стилизованные знаки атома, книги, шестерёнки, циркули и лиры, что будет символизировать важность наставничества и просвещения молодых коллег во всех сферах жизни и деятельности.

Одним из главных претендентов на эту награду в Новосибирской области является заслуженный учитель России Владимир Мальцев, преподаватель физики в техническом лицее № 176 в Карасуке. Работая в сфере образования 34 года, Владимир Петрович накопил бесценный опыт и знания, которыми с удовольствием делится с младшими коллегами и учениками. Мальцев постоянно учится сам — у тех, кому преподаёт свой предмет.

«Мы все ученики. Сколько мы учителями работаем, столько мы и учимся у своих детей. У них менталитет другой, и мы учимся, учимся и учимся. Ученик учится на стимуле. Есть материальный стимул, есть духовный и есть стимул вектора жизни. И если взял за стимул вектор жизни — развиваться самому, — то стимулирование просто необходимо», — уверен Владимир Мальцев.

При этом вспоминает и своего наставника — преподавателя НГПУ Александра Синянского, от которого он и перенял способность благодарить за свои достижения учеников.

«Когда я „заслуженного“ получил, говорил: „Дорогие ученики, эта награда не моя, а для вас“. А они у меня научились: обо всех своих победах говорят так, как японцы, „моя победа только тебе, мой учитель“», — сказал Владимир Петрович.

Владимир Мальцев подаёт своим ученикам пример и активной гражданской позиции. Когда он начинал свою педагогическую деятельность в Здвинском районе Новосибирской области, три года подряд был заместителем председателя районного избиркома. По его словам, он не пропустил ни одних выборов в жизни и сейчас помогает молодым коллегам в подготовке избирательного участка на базе школы, в которой трудится.

Напомним, 3 марта прошёл заключительный этап народного голосования конкурса «Спасибо, доктор!»: за лучших врачей региона голосовали их пациенты.