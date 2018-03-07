Житель Новосибирска с отвёрткой ограбил бывшее место работы

 7 марта, 15:21
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Житель Новосибирска с отвёрткой ограбил бывшее место работы
фото с сайта pixabay.com

От безденежья и отчаяния молодой новосибирец решил ограбить автомойку, для устрашения вооружился отвёрткой, но кассу далеко не унёс.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, молодой человек ворвался в помещение автомойки и похитил из кассы 6 тысяч рублей.

Разбойник оказался не таким уж искусным грабителем: его перформанс попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах записи чётко видно, что мужчина подошёл к стойке администратора, достал из кармана отвёртку и, угрожая ей сотруднице автомойки, забрал металлический кассовый ящик и ушёл.

Сотрудникам вневедомственной охраны довольно быстро удалось задержать разбойника и установить его личность. Оказалось, 25-летний парень живёт недалеко от места преступления и с ограбленной мойкой его многое связывало.

«Как выяснили следователи, задержанный ранее являлся работником данной автомойки. Денежные средства, а также орудие преступления обнаружены и изъяты», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По факту разбойного нападения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 2 ст.162 УК РФ («Разбой»). Усугубить его положение может то, что ранее обвиняемого уже судили за кражу.

Напомним, в ноябре 2017 года алтайским полицейским удалось задержать банду налётчиков, грабивших пенсионеров; среди преступников оказалась 16-летняя девочка.

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