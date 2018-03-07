Андрея Звягинцева за фильм «Нелюбовь» номинировали на престижную премию «Ника»

кадр из фильма «Нелюбовь» с сайта kinopoisk.ru

Новосибирский режиссёр Андрей Звягинцев номинирован в трёх категориях с фильмом «Нелюбовь» на национальную кинематографическую премию «Ника».

На сайте кинопремии «Ника» опубликовали список номинантов. Среди них оказался режиссёр из Новосибирска Андрей Звягинцев с картиной «Нелюбовь».

Его номинировали сразу в трёх категориях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская работа» и, совместно с Олегом Негиным, «Лучшая сценарная работа».

«Премия „Ника“ учреждена как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино», — сообщили на сайте премии.

Напомним, в январе Андрей Звягинцев получил «Золотого орла» за режиссуру «Нелюбви».