Депутат Госдумы от Новосибирской области улетела в Мексику

Как стало известно Сиб.фм, депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя 7 марта улетела в Мексику; народная избранница написала на своей странице в сети Facebook, что её пригласили выступить с докладом на 22-м международном семинаре «Партии и новое общество».

Подписчики депутата от КПРФ неоднозначно отреагировали на размещённую в соцсети новость. Так, экс-депутат Совета Федерации первого созыва Алексей Мананников весьма смело написал: «Кокос (слово изменено из-за требований Роскомнадзора — прим. Сиб.фм) там вполне качественный».

Однопартиец Веры Ганзи, депутат заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко надеется на плодотворную поездку: «Может, ещё и выступить дадут. Желаю успеха».

На вопрос жителя столицы Сибири Ильи Подвального, не забыла ли Вера Ганзя купальник, депутат ответила коротко: «Не понадобится. Работать еду». Житель Новосибирска Сергей Иванов, пользуясь случаем, попросил Веру Ганзю повлиять на сторонников коммунистов: «Нужно обращение от КПРФ к своим фанатам, чтобы прекратили писать призывы за своего кандидата на заборах. Или опять будет сделан вид, что можно портить вид города и КПРФ не отвечает за своих фанатов?»

Несколько человек попросили депутата привезти из Мексики текилу и перец чили. Сама Вера Ганзя, предвосхищая неудобные вопросы, сообщила в комментариях к собственному посту: «Для особо озабоченных. Оплачивает принимающая сторона».

Судя по размещённому фото, Вера Ганзя ожидала вылета в обычном зале аэропорта.

Напомним, во время состоявшейся в феврале в Новосибирске встречи с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым в переполненном зале кинотеатра имени Маяковского произошло несколько конфликтов.