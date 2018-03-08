Полицейское дефиле: ГУ МВД по Новосибирской области нашло настоящую леди

фото с сайта гу мвд по новосибирской области

В главке МВД по Новосибирской области определились, кого из сотрудниц считать самой очаровательной, привлекательной и профессиональной.

Накануне, 7 марта 2018 года, в ведомстве определили финалистку конкурса профмастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских «Леди в погонах»

Из 39 участниц, представлявших районные и городские органы внутренних дел, областной главк МВД, подразделения ГИБДД, патрульно-постовой службы, органы предварительного следствия и дознания, в финал вышли 10 сотрудниц.

Леди в погонах — 2018 стала младший лейтенант полиции, методист Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Виктория Рыжих. По традиции она получила корону из рук победительницы прошлогоднего конкурса Оксаны Сагалаковой.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области, девушки соревновались не только в красоте и грации. Они готовили визитные карточки о себе и выбранной профессии, о ярких моментах жизни и службы и творческие номера, — обязательные элементы выступления каждой участницы.

Одновременно на официальном сайте ведомства шло голосование и определялась «Леди зрительских симпатий». Заключительным номером финала стало дефиле, тематику которого организаторы традиционно держат в секрете до появления девушек на сцене.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в первом этапе конкурса дамы стреляли из пистолета Макарова и демонстрировали знание закона «О полиции»