Полицейское дефиле: ГУ МВД по Новосибирской области нашло настоящую леди

 8 марта, 09:33
подходящие темы
Полицейское дефиле: ГУ МВД по Новосибирской области нашло настоящую леди
фото с сайта гу мвд по новосибирской области

В главке МВД по Новосибирской области определились, кого из сотрудниц считать самой очаровательной, привлекательной и профессиональной.

Накануне, 7 марта 2018 года, в ведомстве определили финалистку конкурса профмастерства, красоты и творчества среди женщин-полицейских «Леди в погонах»

Из 39 участниц, представлявших районные и городские органы внутренних дел, областной главк МВД, подразделения ГИБДД, патрульно-постовой службы, органы предварительного следствия и дознания, в финал вышли 10 сотрудниц.

Леди в погонах — 2018 стала младший лейтенант полиции, методист Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Виктория Рыжих. По традиции она получила корону из рук победительницы прошлогоднего конкурса Оксаны Сагалаковой.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области, девушки соревновались не только в красоте и грации. Они готовили визитные карточки о себе и выбранной профессии, о ярких моментах жизни и службы и творческие номера, — обязательные элементы выступления каждой участницы.

Одновременно на официальном сайте ведомства шло голосование и определялась «Леди зрительских симпатий». Заключительным номером финала стало дефиле, тематику которого организаторы традиционно держат в секрете до появления девушек на сцене.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в первом этапе конкурса дамы стреляли из пистолета Макарова и демонстрировали знание закона «О полиции»

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Однажды на Среднем Западе

 8 февраля, 10:59 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 28 февраля, 10:59 • новость

Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации региональное управление МВД взялось за проверку данного дела.