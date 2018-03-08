Новосибирские приставы обнаружили ветреного альфонса в интернете

 8 марта, 11:22
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Новосибирские приставы обнаружили ветреного альфонса в интернете
фото с сайта pixabay.com.

Мужчина задолжал своему сыну полмиллиона рублей и был найден на сайте знакомств, сообщила 7 марта ФССП по Новосибирской области.

Как говорится в сообщении судебных приставов, 45-летний житель Новосибирска не работал и скрывался от приставов. Найти его удалось благодаря интернету. В ведомстве утверждают, что на помощь пришла «смекалка, проявленная приставом-исполнителем»

"Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, познакомилась с мужчиной в киберпространстве и расположила его к беседе. В ходе переписки неплательщик сообщил, что живёт у гражданской супруги, которая полностью его обеспечивает, — говорится в пресс-релизе. — Однако его чувства к ней давно угасли, что послужило причиной активного поиска дамы сердца с хорошим финансовым положением."Незнакомка" по ту сторону экрана назначила встречу ни о чём не догадывавшемуся должнику. В назначенный час счастливый мужчина в предвкушении встречи с состоятельной невестой стоял с букетом цветов возле входа в ресторан. Мечты должника о предстоящем богатстве разрушились в самом начале его «свидания» с должностными лицами, которое закончилось в отделе судебных приставов"

В ФССП говорят, что мужчина уже начал перечислять алименты своему пятилетнему сыну, а самому ветреному альфонсу придётся трудоустроиться. Ему вручено направление в Центр занятости населения.

Добавим, что ФССП не в первый раз проявляет смекалку при розыске должников. В декабре прошлого года ведомству стало известно (откуда — не поясняется), что очередной должник намерен купить новый дорогостоящий смартфон. Сотрудники отдела взыскания подошли к нему в тот момент, когда он стоял в очереди на кассу с выпиской на получение iPhone X.

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