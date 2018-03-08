Руководство Новосибирской области поздравило жительниц региона

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили женщин с 8 Марта.

Совместное поздравление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Сиб.фм приводит текст полностью. «Дорогие женщины! Уважаемые мамы, супруги, дочери, бабушки! От всей души поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!

Этот праздник широко отмечается на всём постсоветском пространстве. 8 Марта мы с радостью пользуемся возможностью ещё раз сказать нашим любимым женщинам о своей признательности и благодарности за всё, что вы для нас делаете. Российские женщины — это не просто хранительницы очага.

Вы с успехом занимаетесь бизнесом, руководите организациями и предприятиями, совершаете научные открытия. Всё, что вы делаете, пронизано любовью, женским тактом и мудростью. И, конечно, вы всегда вдохновляете нас на свершения и подвиги.

Дорогие женщины! Пусть в Международный женский день 8 Марта близкие окружат вас вниманием и заботой. Желаем вам хорошего весеннего настроения, радости и понимания. С праздником, дорогие женщины!»

Напомним, в марте этого года Андрей Травников поддержал инициативу президента о мерах поддержки многодетных семей.