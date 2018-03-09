ГИБДД Новосибирска вручала цветы вместо штрафов

 9 марта, 20:01
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ГИБДД Новосибирска вручала цветы вместо штрафов
Фото Ильнара Салахиева

Накануне Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска провели на площади Ленина в Новосибирске праздничную акцию «Цветы для автоледи», сообщает официальный сайт ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве рассказывают, что инспекторы поздравляли женщин с праздником, желали счастья, любви и безопасных дорог, дарили цветы, сладкие подарки и памятки по правилам дорожного движения.

Автоледи просили быть внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, им напоминали о необходимости перевозить детей только с использованием специальных удерживающих устройств.

«Мы уже много лет проводим такие акции, — приводит слова начальника ГИБДД Новосибирска Евгения Маслюка официальный ресурс главка областного МВД. — Приятно поздравлять женщин, дарить им своё внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах дорожного движения».

Начальник городской Госавтоинспекции отметил, что в Новосибирске женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии.

Напомним, 7 марта 2018 года в главке МВД по Новосибирской области определились, кого из сотрудниц считать самой очаровательной, привлекательной и профессиональной.

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