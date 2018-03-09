Глава региона и мэр встретились в новосибирском метродепо

 9 марта, 17:36
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Глава региона и мэр встретились в новосибирском метродепо
фото с сайта pixabay.com.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть провели выездное совещание, на котором обсудили вопросы по развитию метрополитена и проекту «Городская электричка».

Как сообщает издание VN.ru, совещание началось утром 9 марта в городском метродепо. Андрей Травников заявил, что метро будет развиваться по прежнему плану.

«В Новосибирске, как всегда это бывает, по любому вопросу, от футбола до балета, всегда больше одного эксперта. Меня пытались убедить, что техническое решение, которое заложено в проектную документацию, уже неактуально, что трассу Дзержинской линии надо корректировать. Я принял позицию города и подтверждаю, что сегодня первый этап нужно реализовывать именно по той проектно-сметной документации, которая имеется», — цитирует VN.ru слова Андрея Травникова.

Сиб.фм уже сообщал, что президент страны Владимир Путин в ходе своего февральского визита в Новосибирск поддержал проект развития метрополитена.

Начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло рассказал о трёх этапах развития подземки. По его словам, первый этап — это развитие Дзержинской линии, его планируется реализовать до начала 2020 года. Второй этап предполагает возведение до 2022 года станции «Спортивная». Третий этап включает в себя строительство станции «Площадь Станиславского» и развитие линии в направлении «Чистой Слободы».

Кроме того, на совещании врио губернатора рассказал, что до конца нынешнего года будет подготовлена проект-программа по развитию новосибирского метро, которая будет отправлена в министерство транспорта России.

Далее разговор зашёл о проекте «Городская электричка». Андрей Травников попросил присутствующих на совещании чиновников не затягивать проведение опроса жителей города с целью определения потенциального пассажиропотока. Анатолий Локоть в свою очередьпредложил обдумать, как увязать проект «Городская электричка» с планами по запуску аэроэкспресса до аэропорта Толмачёво.

Как ужерассказывал Сиб.фм, накануне были определены места для четырёх остановочных платформ «Городской электрички» — «Нордмолл», «Чистая Слобода», «Клещиха» и «Чемской».

Напомним, в феврале несколько тысяч новосибирцев приняли участие в опросе «Мост, обход или метро?»

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