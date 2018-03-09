Мать разбившегося на квадроцикле ребёнка ждут в суде Новосибирска

В Новосибирской области завершено расследование трагической гибели пятилетнего мальчика; его мать обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

В суд передано дело 33-летней жительницы Бердска, которая вечером 1 января каталась со своим сыном на квадроцикле. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областной полиции, ДТП случилось в лесу недалеко от дачного общества «Вега-3» под Бердском.

В какой-то момент квадроцикл улетел в кювет и перевернулся. Сын подозреваемой от полученных травм умер на месте. Следствие вёл сотрудник Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»

«Установлено, что не имевшая прав на управление квадроциклом женщина в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения, — утверждают следователи. — Если суд признает женщину виновной в смерти собственного ребёнка, ей может грозить до семи лет лишения свободы»

Напомним, в марте в Бердске сотрудники ГИБДД прибыли на место серьёзного ДТП только через полчаса, а затем задержали скорую помощь с пострадавшими.