Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибшего лётчика

Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии лётчика из Новосибирска.

Как стало известно Сиб.фм, слова сочувствия были опубликованы на странице Анатолия Локтя в сети Facebook.

«6 марта в Сирии, при заходе на посадку на аэродром Хмеймим, разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.



К огромному сожалению, одним из офицеров на борту был наш с вами земляк — лётчик, старший лейтенант Денис Сафронов.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибших в этой трагедии», — написал мэр.



Друг погибшего лётчика Сергей Шейфер сообщил на странице паблика «АСТ-54», что Денис Сафронов родился и вырос в Новосибирске.

«...прошёл юношескую подготовку в учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и на самолёте Як-52. Пять лет назад окончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. Проходил службу в Ленинградской области вторым пилотом на самолёте Ан-26.



Это была первая командировка Дениса в Сирию. После окончания контракта военнослужащий планировал вернуться жить в родной Новосибирск. 15 февраля ему исполнилось 27 лет. У него остались жена и маленький ребёнок. Прощание с Денисом пройдёт в субботу в 12:00 на Заельцовском кладбище», — говорится в сообщении.



Напомним, в январе в Бердске был похоронен погибший в Сирии штурман авиации Валерий Матвеев.