Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибшего лётчика

 9 марта, 13:43
подходящие темы
Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибшего лётчика
фото с сайта pixabay.com.

Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии лётчика из Новосибирска.

Как стало известно Сиб.фм, слова сочувствия были опубликованы на странице Анатолия Локтя в сети Facebook.

«6 марта в Сирии, при заходе на посадку на аэродром Хмеймим, разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

К огромному сожалению, одним из офицеров на борту был наш с вами земляк — лётчик, старший лейтенант Денис Сафронов.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибших в этой трагедии», — написал мэр.

Друг погибшего лётчика Сергей Шейфер сообщил на странице паблика «АСТ-54», что Денис Сафронов родился и вырос в Новосибирске.

«...прошёл юношескую подготовку в учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и на самолёте Як-52. Пять лет назад окончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. Проходил службу в Ленинградской области вторым пилотом на самолёте Ан-26.

Это была первая командировка Дениса в Сирию. После окончания контракта военнослужащий планировал вернуться жить в родной Новосибирск. 15 февраля ему исполнилось 27 лет. У него остались жена и маленький ребёнок. Прощание с Денисом пройдёт в субботу в 12:00 на Заельцовском кладбище», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе в Бердске был похоронен погибший в Сирии штурман авиации Валерий Матвеев.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Две летние премьеры: как зрителей снова обманули

 10.08.2017, 11:37 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 24.07.2017, 12:36 • интервью

Русская эмиграция в Париже: встретили «мордой об стол»

Внук русской эмиграции первой волны и фотограф ЮНЕСКО — о духе авантюризма, воспитании в традициях двух культур и книгах.
 14.12.2016, 11:33 • репортаж

Доска раздора для адмирала

Пенсионер открыл в алтайском селе Шипуново мемориальную доску Колчаку. Доска расколола село. Корреспондент Сиб.фм убедился, что гражданская война продолжается.
самое популярное
 27 февраля, 14:55 • новость

11-летний цыган сыграл свадьбу в новосибирском ТЦ

Несовершеннолетние жених и невеста вместе с гостями устроили цыганскую церемонию бракосочетания в новосибирском ТЦ «Аура».
 28 февраля, 13:25 • новость

Мошенники оставили записку чемпиону России после кражи зеркал с его авто в Новосибирске

Накануне ночью хулиганы оставили без зеркал заднего вида «Порш Кайен» семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева.
 1 марта, 12:18 • новость

Медики отказались принять обворованного и избитого мужчину в Новосибирске

Вечером 28 февраля 40-летний мужчина весь в крови обратился за помощью в магазине на улице Вавилова в Новосибирске — как он рассказал, его ограбили, избили и выкинули из машины, а затем не приняли в поликлинике.
 1 марта, 17:13 • новость

По новым правилам ПДД с марта будут передвигаться жители Новосибирска

Новые требования правил дорожного движения вступают в силу с 18 марта — водители должны будут покидать машину в ночное время, а иногда и в дневное, только в специальной одежде.
 1 марта, 07:16 • новость

Суд присяжных вынес вердикт серийному убийце в Новосибирске (видео)

Виновен! — в Новосибирском областном суде рассматривается дело о жестоких убийствах почти двух десятков женщин; когда следствие и суд доказали вину обвиняемого, он попросил привлечь к судебному следствию коллегию присяжных заседателей.
 28 февраля, 10:59 • новость

Сообщение о свадьбе малолетних цыган в Новосибирске проверит полиция

27 февраля жители Новосибирска стали свидетелями цыганской свадьбы несовершеннолетних в крупном торговом центре — после запросов средств массовой информации региональное управление МВД взялось за проверку данного дела.