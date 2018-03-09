Мэр Новосибирска выразил соболезнования родным погибшего лётчика
9 марта, 13:43
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Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии лётчика из Новосибирска.
Как стало известно Сиб.фм, слова сочувствия были опубликованы на странице Анатолия Локтя в сети Facebook.
«6 марта в Сирии, при заходе на посадку на аэродром Хмеймим, разбился транспортный самолёт Ан-26. На борту находились российские военные — 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, а также сослуживцам погибших в этой трагедии», — написал мэр.
«...прошёл юношескую подготовку в учебном авиационном центре имени А. И. Покрышкина на планере и на самолёте Як-52. Пять лет назад окончил Краснодарское высшее военное училище лётчиков. Проходил службу в Ленинградской области вторым пилотом на самолёте Ан-26.
Это была первая командировка Дениса в Сирию. После окончания контракта военнослужащий планировал вернуться жить в родной Новосибирск. 15 февраля ему исполнилось 27 лет. У него остались жена и маленький ребёнок. Прощание с Денисом пройдёт в субботу в 12:00 на Заельцовском кладбище», — говорится в сообщении.