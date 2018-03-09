Предприниматели НСО могут получить льготный кредит по госпрограмме

 9 марта, 20:49
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Предприниматели НСО могут получить льготный кредит по госпрограмме

Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5 %, а также денежные лимиты по программе, сообщает министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках. Это банк ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк Акцепт, Альфа-банк, КБ Ассоциация, Банк «Левобережный», Банк «Интеза», Запсибкомбанк, МСП Банк, СКБ Приморья Примсоцбанк, РосЕвроБанк, Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.

Им будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

«Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования. В этом году она стала ещё более привлекательной: конечная ставка не превышает 6,5 %. Сроки льготного кредитования — 10 лет на инвестиционные цели и три года — на оборотные. В течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на этих условиях», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

Напомним, в феврале стало известно, что британская компания Carte Blanche Greetings Limited, которая владеет исключительными авторскими правами на использование образа мультперсонажа Мишки Тедди, продолжает выигрывать иски у новосибирских предпринимателей.

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