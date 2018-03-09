В Новосибирске 25 пожарных тушили диван

Загоревшийся в подъезде диван стал причиной чрезвычайной ситуации в Новосибирске; на его тушение прибыли более двух десятков пожарных.

8 марта около полуночи пожарным поступил вызов из Советского района. Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о пожаре на лестничной клетке девятиэтажного жилого дома по улице Энгельса, 14, поступило в 23:15.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит стоящий между четвёртым и пятым этажами диван. После того, как пожарным удалось справиться с возгоранием, выяснилось, что помимо предмета мебели пострадал и оконный блок.

В тушении пожара принимали участие 25 человек, кроме того, было задействовано шесть единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет, в данный момент выясняются причины случившегося.

Добавим, что во время сильных крещенских морозов в Новосибирской области фиксировалось четырёхкратное увеличение пожаров — с шести до двадцати трёх в сутки.