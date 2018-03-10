200 километров трассы под Иркутском было усыпано тротилом

 10 марта, 12:52
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200 километров трассы под Иркутском было усыпано тротилом
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Невнимательность охранников могла привести к серьёзным последствиям: перевозя шашки тротила, они не заметили, как двери фуры открылись и 90 килограмм взрывчатки вывалилось на дорогу.

Как сообщил телеграм-канал Mash, на трассе под Иркутском сотрудники частного охранного предприятия перевозили на фурах семь тонн шашек тротила. Однако по дороге они не заметили, как у кузова открылись двери и взрывчатка начала выпадать. Ничего не подозревая, сотрудники ЧОПа ехали так ещё три часа.

«Всё это время из фуры сыпятся тротиловые шашки, плотным ковром усыпая всю дорогу. Пока, наконец, один из случайных водителей не обращает внимание наших любимцев на всё происходящее», — написали в телеграм-канале.

В итоге 90 килограммов тротила раскинулись на 200 километрах трассы. Участок оцепили, и охранники вместе с полицией и спасателями медленно собирали шашки.

Напомним, в феврале изготовителя бомбы задержали в Томске.

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