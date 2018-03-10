Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

 10 марта, 16:30
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Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете
фото с сайта pikabu.ru

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.

«У меня рак. Уже четвёртая стадия, задет позвоночник, брюшная полость, короче, всё не очень. Живу (ну, точнее, существую) я в Новосибирске. Я понимаю, что мне недолго», — написала в своём первом посте о болезни на портале «Пикабу» девушка с ником MarikaRuy в феврале.

Тогда она решила высказать своё мнение о медицине в стране. Прочитав в интернете новость о передовых технологиях в лечении рака, она узнала, что в Новосибирском ядерном институте разработали «Тандем-БНЗТ» (бор-нейтронозахватную терапию). Девушка заинтересовалась этим и даже связалась по телефону с и. о. заведующего лабораторией бор-нейтронозахватной терапии ИЯФ СО РАН Сергеем Таскаевым. Учёный тогда рассказал жительнице Новосибирска, что клинические испытания на людях в России не ведутся, так как не финансируются.

Девушку с ником MarikaRuy задел тот факт, что такая установка на данный момент строится в Китае, а также ещё пять государств планируют её приобрести. Поэтому она и решила высказаться на портале «Пикабу»: девушку волновало не столько её собственное здоровье, сколько то, что российская разработка должна быть реализована в России для её граждан.

Однако многие пользователи соцсети обратили внимание не только на ту проблему, по поводу которой высказалась девушка, но и на её болезнь. В скором времени многие начали оказывать ей поддержку и интересоваться её судьбой.

MarikaRuy спустя несколько дней написала и историю своей болезни: в 2012 году ей поставили диагноз «рак шейки матки». После мучительного лечения и операций здоровье девушки начало восстанавливаться к весне 2016 года. Но в 2017 году произошёл рецидив.

В итоге пользователи «Пикабу» проявили всё своё неравнодушие: помимо слов поддержки и цветов, которые высылали в Новосибирск даже из Москвы, многие начали просить реквизиты банковской карты девушки, чтобы помочь с оплатой лечения. MarikaRuy в ответ даже выставила фотографии документов, подтверждающих её диагноз, чтобы избежать обвинений в мошенничестве.

Теперь у девушки есть целая группа поддержки в интернете, с которой она делится новостями о своей жизни и мыслями. Так, 10 марта MarikaRuy написала, что приступила к химиотерапии: другие пользователи тут же начали отзываться в комментариях, желая девушке победы над болезнью.

«И ещё раз спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Как оказалось, это очень приятно, мотивирует и даёт сил ещё побороться с этой гадкой болезнью», — отметила девушка в своём блоге.

Напомним, в сентябре 2017 года томские хирурги провели первые неинвазивные операции пациентам с раком печени.

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