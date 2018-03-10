Гитару со звучанием фортепиано продают за 850 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Акустическую гитару мастера из Южной Африки выставила на продажу женщина на новосибирском сайте бесплатных объявлений, также у неё можно купить французскую чугунную ванну и мужские трусы для плаванья.

На новосибирском «Авито» продавец по имени Ольга выставила на продажу акустическую гитару мастера Южной Африки Марка Майнгарда.

«Корпус из чёрного африканского дерева, лицевая панель из дерева однородного с деревом, из которого Страдивари изготавливал свои шедевры. Инкрустация серебром и цветными минералами. Колки — из тёмного перламутра», — написала продавец на сайте.

Как сообщила Ольга в объявлении, звук у гитары — фортепианный. По её словам, с подобным учитель её сына сталкивался только однажды на стажировке в Швеции.

Продавец также написала, что гитарами Майнгарда владеют многие музыканты мира, а также голливудский актёр Стивен Сигал. Женщина подчеркнула, что они являются единственными в России обладателями такого инструмента.

Корреспондент Сиб.фм проверил информацию о существовании подобного мастера: действительно, в интернете можно найти сайт Марка Майнгарда, создающего гитары с уникальным и необычным звучанием.

У Ольги на «Авито» всего 111 объявлений — правда, другие вещи не настолько ценные и уникальные. Товары предлагает женщина самые разные: от винтажных стульев из США за 12 тысяч рублей и французской чугунной ванны за 33 тысячи рублей до обычных мужских трусов для плавания за 250 рублей.

Напомним, в марте загадочную икону Богородицы XIX века выставили на продажу за 1,1 млн рублей на новосибирском «Авито».