кадр из видео в группе Putin Team в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский певец Александр Панайотов вместе с Григорием Лепсом, Полиной Гагариной, Тимати, Нюшей, Димой Биланом и рядом других звёзд российской эстрады исполнили новый гимн для Putin Team.

На официальной странице Putin Team в соцсети «ВКонтакте» опубликовали клип на песню «Путеводная звезда». Композицию исполнили такие звёзды российской эстрады, как Smash, Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша и Тимати.

Также в съёмках клипа приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актёр Михаил Галустян, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong.

«В песне говорится о том, что главное — быть в сильной команде, и стать её частью никогда не поздно! Вместе мы сможем сделать многое!» — сообщили в группе Putin Team.

Напомним, в марте Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям.