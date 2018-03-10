«Пинали и плевали в лицо»: пьяные школьники избили девочку в Алтайском крае (видео)

 10 марта, 11:49
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«Пинали и плевали в лицо»: пьяные школьники избили девочку в Алтайском крае (видео)
фото с сайта creaxy.com

Группа пьяных учеников барнаульской школы избили несовершеннолетнюю девочку — свою расправу над жертвой они снимали на видео и выложили в соцсеть «ВКонтакте»; следственный комитет проводит проверку по данному факту.

Всё началось с публикации видео, где группа подростков избивает девочку, в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

«Девочку пинали ногами, таскали за волосы и плевали в лицо!» — написали в посте в группе.

Судя по одному из видео, можно предположить, что причиной конфликта стала ревность. Также на некоторых материалах видно, как подростки пьют алкоголь.

Как сообщила пресс-служба краевого следственного комитета, из-за публикации в социальных сетях информации об избиении несовершеннолетней группой подростков уже проводится доследственная проверка. Сотрудники дадут правовую оценку действиям школьников, участвовавших в причинении телесных повреждений, а также выяснят причины и условия, которые подтолкнули детей на такую жестокость.

Напомним, в конце февраля толпа пьяных школьников насмерть забила 21-летнего парня в Якутии.

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