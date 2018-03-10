Томские подростки спасли упавшего под лёд мальчика (видео)

Возвращаясь после празднования дня рождения в Томске, пятеро школьников в возрасте от 13 до 14 лет увидели, как под лёд провалился маленький мальчик — подростки спасли ребёнка, а сотрудники МЧС прозвали их героями.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, вечером в Томске пять подростков шли домой, отпраздновав бургерами и молочными коктейлями в торговом центре день рождения самого старшего из компании. Переходя мост, один из товарищей, Артём Митьков, заметил бегающих по льду двух маленьких мальчиков.

Подростки решили спуститься к реке, чтобы прогнать детей со льда.

«О том, что игры детей на льду часто приводят к беде, Артём знает не понаслышке. В прошлом году на его глазах почти на этом месте под лёд по пояс провалился ребенок», — сообщила пресс-служба МЧС.

Не успели ребята подойти к двум мальчикам, как один из них провалился с головой под лёд. К счастью, Артём вовремя вспомнил правила поведения в такой ситуации: лечь на лёд и аккуратно подползти к утопающему.

«Мы видели только голову мальчика, он стал кричать, звать на помощь и хвататься за кромку льда. Оторвав от дерева ветку, вместе с Иваном Шалаевым мы максимально близко подползли к ребёнку и протянули ему её. Он из всех сил цеплялся за ветку. Сначала у нас ничего не получалось. Тяжёлая промокшая одежда тащила мальчика под лёд. Наконец нам удалось вытянуть его на поверхность», — рассказал Артём Митьков сотрудникам МЧС.

Подростки раздели промокшего мальчика и сняли с себя одежду, чтобы укутать его ею. Во время спасения ребята позвонили в скорую помощь, службу спасения и полицию. Врачи госпитализировали маленького пострадавшего.

«Передав мальчика врачам и убедившись, что его жизни ничего не угрожает, пятеро юных спасателей разбежались по домам. Возможно, об этой истории и не удалось узнать так подробно, если бы телефон одного из парней не определился на пульте диспетчера пожарно-спасательной службы МЧС России», — написала пресс-служа МЧС.

Сотрудники связались с Артёмом Митьковым. Он удивился такому вниманию в свой адрес и неохотно рассказал подробности случившегося.

МЧС опубликовало имена всех пятерых подростков, поскольку «страна должна знать своих героев»:

Артём Митьков, 14 лет;

Иван Шалаев, 13 лет;

Семён Вичтомов, 15 лет;

Илья Овчеренко, 15 лет;

Алексей Суханов, 14 лет.

Напомним, в феврале теплоэнергетики сняли ребёнка со льдины в Новосибирске.