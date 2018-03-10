Упал с восьмого этажа и выжил мужчина в Новосибирске

 10 марта, 17:43
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Упал с восьмого этажа и выжил мужчина в Новосибирске
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Ленинском районе Новосибирска 33-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа — по словам очевидца, он выжил и был доставлен в больницу.

Как сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», всё случилось 10 марта на улице Связистов, 13 в Ленинском районе Новосибирска. 33-летний мужчина в нетрезвом состоянии выпал из окна восьмого этажа.

К счастью, сибиряк приземлился в сугроб и обошёлся лишь переломом бедра. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции: мужчину госпитализировали.

«Был это несчастный случай или же нет, предстоит выяснить сотрудникам полиции», — сообщили в группе.

Напомним, в феврале влюблённые спрыгнули с новосибирского Бугринского моста в реку.

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