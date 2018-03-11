Депутат от Новосибирской области прошлась с оппозицией Мексики

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя поддержала мексиканскую оппозицию; член КПРФ приняла участие в демонстрации протеста в Мехико.

Как уже сообщал Сиб.фм, Вера Ганзя накануне мартовских праздников улетела в Мексику для участия в международном семинаре «Партии и новое общество».

Сразу по прибытии депутату от компартии удалось принять участие в акции протеста, прошедшей в столице страны, об этом Вера Ганзя рассказала на своей странице в сети Facebook, отдельно обратившись к «диванным революционерам». Сиб.фм приводит текст без изменений и стилистических правок.

«Наши российские диванные революционеры! Все, кто критикует и язвит по поводу малой протестной активности в нашей стране и обвиняет в этом всех, кроме себя! Это Мексика! Более 100 тысяч людей вышли на протестную акцию. Лозунги знакомые: долой правительство, снизить электротарифы, остановить исчезновение людей, долой капитализм и другие!» — написала депутат.

Кроме того, Вера Ганзя сообщила в соцсети, что её выступление на семинаре вызвало определённый интерес.

«Участвую в обсуждении тем семинара. Интересна тема о выборах, она волнует сегодня большинство из присутствующих. Скоро большие выборы в Мексике. Ко мне подходят десятки людей, говорят, очень понравилось моё выступление! Очень многие делают селфи или просто просят сфотографироваться на память. Хорошие, очень доброжелательные люди...»

Как всегда, подписчики Веры Ганзи пишут интересные комментарии. Например, уехавший в США и попросивший там политического убежища экс-лидер новосибирского ПАРНАСа Егор Савин с грустью заметил: «Мексика очень похожа на Россию. Коррупция и отсутствие выборов».

Известный новосибирский бизнесмен и экс-чиновник мэрии города Сергей Дьячков пишет: «Вера, я не думаю, что активность такого рода и такого масштаба — это хорошо для России. Уважаю Вас как депутата (с критикой, разумеется), но активность подобного рода очень опасна для нашей страны. Хотя, если другого выхода нет...»

Пользователь Марина Мамина усомнилась в целесообразности далёкой поездки российского депутата: «Ну какая Мексика? Вы в Москве немало времени провели. До этого грудининского ЗАО „Совхоз имени Ленина“ добирались? Или нет? Как его вдруг выдвинули, сколько сразу вопросов, и отвечать некому. Никто не вникал. Разве так можно? Вы разбираетесь в финансах. Что там у него с разными фирмами и прочее? Кто там досконально разбирался с его делами и счетами?» — эмоционально спрашивает девушка.

А вот кого-то заинтересовали лишь подробности пребывания в экзотической стране: «У меня тоже вопрос: хоть раз искупались хотя бы в бассейне?» — спрашивает у Веры Ганзи Дмитрий Гриненко.

Напомним, в феврале в Новосибирске нашли листовки в поддержку кандидата в президенты от КПРФ без выходных данных.