Два пассажирских автобуса сгорели на работе под Новосибирском

Бердск утром 11 марта лишился двух автобусов; машины сгорели на стоянке автотранспортного предприятия как раз перед тем, как водители собирались выехать на них в рейсы.

Первым загорелся ПАЗ. Пришедший на стоянку водитель в шесть утра завёл его и отправился получать путёвку. Вернулся мужчина к уже пылающему автобусу. Как сообщили очевидцы администраторам паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в гараже было сильное задымление.

С ПАЗа огонь перекинулся на соседний автобус. Когда пожар удалось потушить, было очевидно, что восстановлению пострадавшие машины не подлежат.

Финансовые потери из-за вышедших из строя автобусов оказались небольшими: автобусы были старые. Однако они должны были по расписанию выйти на городские маршруты, и срыв движения городского транспорта повлёк для транспортного предприятия больший ущерб.

Напомним, 19 февраля пожар создал немалые неудобства сотрудникам и посетителям одного заведения общепита: в итальянском ресторане Il Patio в Новосибирске сгорела кухня.