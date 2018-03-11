За неделю с 5 по 10 марта в новосибирских офисах нашлись самые красивые девушки, коммунисты отправились с докладами в Мексику, а на Алтае появились стервенеющие дети. Из позитивного: «Городской электричке» будет где остановиться. Мы собрали топ самых важных событий недели по версии Сиб.фм, кроме праздника 8 Марта.

ЧТО СТАРАЛИСЬ — ВСЁ ЗРЯ

Двум гостям из ближнего зарубежья, очевидно, понадобились деньги. Крупную сумму товарищи попытались добыть жёстко и решительно — затащили к себе в дом двоих новосибирцев. Взяли их в плен и, угрожая металлической трубой и топорищем, начали требовать деньги — ни много ни мало 155 тысяч рублей. Вымогателями граждане Узбекистана оказались непрофессиональными, поэтому одному из узников удалось сбежать и позвать полицейских на помощь. На допросе задержанные вымогатели рассказали, что пленные жители Новосибирска ранее брали деньги в долг, а такой напор с их стороны — лишь отчаянный способ этот долг взыскать. Однако следователи в историю не поверили. И правильно сделали: при дальнейшем выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители убедились, что это выдумки. Криминальное приключение обернулось для двух друзей сменой статуса — теперь они фигуранты уголовного дела по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»), им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ГДЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ?

100 самых красивых девушек мира смогут побороться за титул «Мисс офис — 2018». В новосибирском кастинге приняли участие 30 офисных сотрудниц, три из них представят регион в полуфинале конкурса — старший менеджер логистической компании «Деловые линии» Ольга Озарчук, старший специалист Сбербанка Юлия Исаева и главный персональный менеджер банка ВТБ Дарья Казанина. Все ослепительно красивые претендентки ведут очень активную жизнь: прирождённый лидер Ольга Озарчук профессионально фотографирует и занимается танцами; отличница Юлия Исаева катается на сноуборде, занимается актёрским мастерством и моделингом. В финал выйдут 30 самых успешных девушек, титул «Мисс офис — 2018» достанется только одной по итогам интернет-голосования. Пока имя победительницы остаётся интригой, одно удалось выяснить точно: в офисах Сибири трудятся самые красивые и талантливые девушки.

ЕСТЬ ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

В январе Андрей Травников заявил, что «Городская электричка» начнёт своё движение по Новосибирску в 2025 году. Глава города Анатолий Локоть также поддержал введение в Новосибирске новых видов транспорта и маршрутов с целью сократить пробки на дорогах и повысить мобильность людей. Городские чиновники начали работу над проектом и уже определили места остановочных платформ: «Нордмолл», «Чистая Слобода», «Клещиха» и «Чемской». Разработаны схемы, как жителям добираться до электричек, проработаны стыковочные маршруты общественного транспорта. Останавливаться на достигнутом муниципалитет явно не собирается.

«Впереди ещё много работы. Мы рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество со всеми участниками проекта „Городская электричка“ для его реализации в Новосибирске», — заявил Анатолий Локоть.

ЖАРКАЯ ДИСКУССИЯ

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя 7 марта отправилась в рабочую поездку — выступить с докладом на 22-м международном семинаре «Партии и новое общество». О своих планах депутат сообщила на своей странице в сети Facebook. Пост вызвал фейерверк комментариев. За намерение участвовать в серьёзном мероприятии Ганзю похвалили. Бурю реакций вызвало только место проведения семинара — Мексика. Вере Анатольевне сразу напомнили, чтобы она не забыла взять купальник, порекомендовали местный кокос (слово изменено из-за требований Роскомнадзора — прим. Сиб.фм), во многих комментариях завуалированно позавидовали, а ещё заказали привезти текилу и перец чили. Исключение составил однопартиец Ганзи Вадим Агеенко, который пожелал Вере Анатольевне плодотворной поездки. Неудобных вопросов о деньгах депутат не допустила, написав под своим же постом: «Для особо озабоченных. Оплачивает принимающая сторона».

ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ

Жительница Бердска предстанет перед судом. Преступление страшнее и неоднозначнее сложно вообразить: женщину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В январе подсудимая без прав каталась с сыном на квадроцикле в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент не справилась с управлением. Квадроцикл улетел в кювет и перевернулся, пятилетний сын подозреваемой умер на месте от полученных травм. Вместе с квадроциклом перевернулась вся жизнь женщины: гибель ребёнка, уголовное дело, следствие, суд. Что из произошедшего стало самым большим потрясением и горем — очевидно, и останется без комментариев. За ошибку всей жизни молодая женщина может отправиться в колонию на срок до семи лет.

ПОСЛЕ УРОКОВ — РАСПРАВА

Досуг детей принимает ужасающие формы. В феврале на всю Сибирь прогремело убийство: нетрезвые школьники до смерти забили 21-летнего парня в Якутии. Отогнать мысли о нарастающей подростковой жестокости не получается — случилось новое резонансное происшествие в Алтайском крае. Ученики одной из барнаульских школ избили на улице девочку. Школьницу таскали за волосы, пинали ногами и плевали в лицо. Свои издевательства группа подростков снимала на видео, которое потом попало в сеть. На кадрах видно, что некоторые дети из компании пьют алкоголь.

После публикации видео следственные органы начали проверку. По одной из версий, причиной избиения школьницы могла стать ревность. В ближайшее время сотрудники следственного комитета дадут правовую оценку действиям пьяных детей. Сиб.фм будет следить за развитием ситуации и надеяться, что социологи, психологи, а главное, родители по всей стране будут изучать проблему и делать всё возможное, чтобы таких инцидентов не происходило.