Несколько сотен рекламных щитов исчезнут с домов Красноярска

 11 марта, 16:56
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Несколько сотен рекламных щитов исчезнут с домов Красноярска
фото из паблика «Типичный Красноярск» в соцсети «Вконтакте»

Управление архитектуры мэрии Красноярска на радость ценителям городского облика заказало демонтаж 200 рекламных конструкций с фасадов домов — тендер уже размещён на сайте госзакупок.

По условиям тендера, подрядчик должен будет демонтировать с фасадов домов конструкции и баннеры с размером информационного поля не менее 12 квадратных метров. На эти работы мэрия собирается выделить 677 тысяч рублей.

«После демонтажа подрядчик принимает рекламные конструкции на безвозмездное хранение и несёт ответственность за утрату или повреждение рекламных конструкций», — указано в условиях тендера.

Точных адресов домов, с фасадов которых необходимо будет убрать громоздкую рекламу, в управлении архитектуры не сообщили. В ведомстве лишь уточнили, что на 200 баннеров меньше в Красноярске станет к концу 2018 года.

Это известие, безусловно, стало радостным для городских художников и архитекторов, которые в течение нескольких лет критиковали муниципальные власти за засилье рекламы и вывесок на фасадах домов. Реакция жителей Красноярска говорит о том, что они скорее согласны с архитекторами.

«Так мало? Можно и нужно ещё несколько сотен», — написала в группе «Типичный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Галина Ханнанова.

Напомним, в 2017 году мэрия Новосибирска и представители партии «Яблоко» поспорили о смысле и значении баннеров с изображением Ленина в Новосибирске.

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