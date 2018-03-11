Пенсионер открыл стрельбу из травмата в Новосибирске

 11 марта, 20:46
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Пенсионер открыл стрельбу из травмата в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Мужчина в годах пришёл в магазин за спиртным, но, не получив желаемого, начал стрелять на крыльце продуктового.

О ярком, но опасном жесте мужчины в Заельцовском районе Новосибирска сообщили очевидцы. Подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» написали, что стрелявший «пожилой человек сильно шатался».

Обеспокоенные жители ближайших домов позвонили в полицию. Стрелка задержали через несколько минут после залпа.

«Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Установлено, что после словесного конфликта с продавцом магазина гражданин вышел на улицу и произвёл один выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета. В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие у владельца изъято», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также выяснилось, что всё дело в непроданном алкоголе. Не получив бутылку, мужчина и устроил перфоманс со стрельбой на крыльце магазина.

Правоохранителям предстоит выяснить, зачем новосибирскому пенсионеру оружие и откуда у него манеры вспыльчивого мушкетёра.

Напомним, в Новосибирске выстрелы стали значительно чаще звучать там, где есть алкоголь; 20 февраля для устрашения друг друга в центре города стреляли две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.

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