Пенсионер открыл стрельбу из травмата в Новосибирске

Мужчина в годах пришёл в магазин за спиртным, но, не получив желаемого, начал стрелять на крыльце продуктового.

О ярком, но опасном жесте мужчины в Заельцовском районе Новосибирска сообщили очевидцы. Подписчики группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» написали, что стрелявший «пожилой человек сильно шатался».

Обеспокоенные жители ближайших домов позвонили в полицию. Стрелка задержали через несколько минут после залпа.

«Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину. Установлено, что после словесного конфликта с продавцом магазина гражданин вышел на улицу и произвёл один выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета. В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие у владельца изъято», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также выяснилось, что всё дело в непроданном алкоголе. Не получив бутылку, мужчина и устроил перфоманс со стрельбой на крыльце магазина.

Правоохранителям предстоит выяснить, зачем новосибирскому пенсионеру оружие и откуда у него манеры вспыльчивого мушкетёра.

Напомним, в Новосибирске выстрелы стали значительно чаще звучать там, где есть алкоголь; 20 февраля для устрашения друг друга в центре города стреляли две компании, которые не смогли мирно посидеть в ресторане.